Te grote rol WOZ-waarde bij bepalen huur

In 2015 is de WOZ-waarde (de waarde in het economisch verkeer) deel gaan uitmaken van het puntensysteem voor berekening van de huurprijzen. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de huur.

De Woonbond pleit ervoor de huurprijs weer te baseren op objectieve gegevens zoals het energielabel en de grootte van de woning en niet meer op de WOZ. Ook moet de 'liberalisatiegrens' omhoog, waardoor weer meer huurwoningen onder sociale huur gaan vallen. Die grens ligt nu op 710,68 euro per maand.

De Amsterdamse wethouder wonen, Laurens Ivens, is het met de bond eens: ,,Deze maatregel moet zo snel mogelijk van tafel", zegt hij bij AT5.