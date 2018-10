Gehavend bitcoin houdt stand boven $6000

In de voorbije weken kwam de bitcoin per saldo nauwelijks van zijn plaats, maar in navolging van de aandelenmarkten werd de digitale munt midweeks in de verkoop gedaan. Op platform Coindesk werd zaterdagochtend $6200 neergelegd voor de bitcoin.

Ook andere crypttomunten, zoals ether, moesten op weekbasis flink terrein prijsgeven vanwege de sterk toegenomen risico-aversie bij beleggers.

Dit jaar zijn het moeilijke tijden het voor beleggers in bitcoin die fors in waarde is gedaald mede vanwege de restricties van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.