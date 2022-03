Beursblog: techaandelen bezorgen AEX winst

Video

Felle discussie over Oekraïne: 'Levensgevaarlijk wat je zegt'

Hoogleraar internationale betrekkingen Rob de Wijk en voormalig MIVD-baas Pieter Cobelens komen in een felle discussie terecht over de oorlog in Oekraïne. Cobelens wil dat Nederland en de NAVO ingrijpen en actie ondernemen. Zijn gesprekspartner De Wijk is het volkomen oneens met Cobelens.