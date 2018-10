Saudische aandelen kelderen

Riyad - De Saudische aandelenmarkt is zondag gekelderd door de onrust die in binnen- en buitenland is ontstaan over het verdwijnen van een Saudische journalist in Turkije. De in de VS wonende en werkende Jamal Khashoggi, een fel criticus van de Saudische machthebber kroonprins Mohammed bin Salman, verdween begin deze maand spoorloos, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan.