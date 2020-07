Teamgevoel op afstand stimuleren

Ⓒ ANP/HH

Ik heb een it-bedrijf met vijftig medewerkers op kantoor. Toen we in maart startten met thuiswerken, was iedereen gemotiveerd om er samen het beste van te maken. Maar de laatste weken merk ik dat de aandacht en verbinding in het team verslapt. Ik voel minder betrokkenheid en met afspraken wordt nonchalanter omgegaan. Hoe breng ik de focus terug?