’Wanneer krijgen Chinezen genoeg van Poetin?’

Door Pieter Klein Beernink Kopieer naar clipboard

Jan Peter Balkenende met v.l.n.r. Shawn Harris, Merlin Melles en Christine Boland. Ⓒ Foto’s Koen Kruchten

,,De vraag is wanneer de Chinezen genoeg krijgen van Poetin”, volgens Jan Peter Balkenende. ,,De Chinezen zijn misschien de enigen naar wie hij luistert.” De voormalige premier is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. Bovendien is hij adviseur van de regering als voorzitter van de commissie van toplieden van acht multinationals als Shell, Philips en DSM, over de duurzame doelen van de VN. En hij doet meer.