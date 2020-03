Corona: sportschool BasicFit geeft na één maand geld terug

Als BasicFit meer dan één maand dicht moet, krijgen leden geld terug, zegt topman René Moos. Ⓒ Anko Stoffels Basic-Fit 27.4 5.38 %

Fitnessketen Basic Fit blijft maar groeien: nu al veertien kwartalen op rij. Het bedrijf heeft inmiddels 2,22 miljoen leden in de Benelux, Spanje en vooral Frankrijk. De omzet steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar naar €515 miljoen (+28%) door onder meer een truc om nieuwe leden meer te verkopen en in rekening te brengen. Onder de streep resteerde €32,8 miljoen nettowinst.