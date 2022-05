Bitcoin zet duikvlucht in met daling tot ruim 20% onder jaarpiek

Op cryptoplatform Coindesk viel de bitcoin vrijdag met een duikeling van meer dan 9% zelfs even terug tot onder de $36.000 naar het laagste niveau sinds eind januari. Vanaf de jaartop op $47.000 kijkt de digitale munt aan tegen een aderlating van ruim 20%.

Nadat in maart nog een krachtige herstelbeweging werd ingezet, is vanaf april de klad er weer flink in gekomen. Bij de aanhoudende neergang speelt het monetaire beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed) een grote rol. De terugtrekkende beweging van de Fed met onder meer de recente renteverhogingen heeft een einde gemaakt aan het tijdperk van ’gratis geld’. In de voorbije jaren gaf de zeer lage rente mede nog de aanzet om digitale munten massaal te omarmen.

Regulering

Daarnaast hangt de voorgenomen regulering door centrale bankiers nog steeds boven de cryptomarkt. Vooral de Europese Centrale Bank (ECB) heeft zich daar hard voor gemaakt. Een lid van de ECB benadrukte recent nog dat digitale munten wereldwijd aan banden moeten worden gelegd om systeemrisico’s te voorkomen. Ook in de VS steggelen Republikeinen en Democraten al geruime tijd over wetgeving voor cryptomunten.

Eind vorig jaar zat de bitcoin nog stevig in de lift met het aantikken van een voorlopig record van net onder de $70.000. De digitale munt profiteerde in die periode van de goed ontvangen introductie van een beursgenoteerd beursfonds dat de ontwikkeling van de bitcoin volgt zonder direct te beleggen in de cryptomunt.