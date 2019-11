'ASMI weerstaat markttegenwind'

Zij rekenen op een omzet van 259 miljoen euro tegen 196 miljoen euro een jaar eerder. Dat past ook binnen de eigen verwachting van het chipbedrijf. Ook de nettowinst pakt met 56,4 miljoen euro flink hoger uit dan de 42,2 miljoen euro van een jaar eerder, denken de analisten.

Daarmee lijkt ASMI weinig last te hebben van tegenwind als gevolg van handelsspanningen en tegenvallende economische groei. De afdeling Logic en Foundry doet het zo goed, dat krimp bij de afdeling Wafer Fab Equipment en minder vraag naar ASMI-producten in het marktsegment voor geheugenchips ruimschoots wordt gecompenseerd.

Opvolger del Prado

Dat had het bedrijf uit Almere overigens al wel voorspeld. Mede door het succes bij de afdeling Logic en Foundry stelde ASMI eerder dit jaar de omzetprognose al naar boven toe bij.

Verder staan de cijfers in het teken van mogelijk nieuws over een opvolger van topman Chuck del Prado. Die kondigde aan na elf jaar aan het roer van ASMI meer tijd met zijn gezin door te willen brengen. Hij nam in 2008 het stokje over van zijn vader Arthur del Prado.