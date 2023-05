Premium Het beste van De Telegraaf

Steeds meer lege schappen bij Albert Heijn: ’Het lijkt wel weer coronatijd’

Door Edwin Rensen en Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Attie en Lidy Goöle verlaten zonder vers fruit en met andere melk dan gebruikelijk de Albert Heijn. „Op bijna alle afdelingen ontbrak veel.” Ⓒ Robert Hoetink

Amsterdam/Doetinchem - De stakingen in de distributiecentra van Albert Heijn hakken erin. De schappen in de AH-supermarkten worden leger en klanten grijpen steeds vaker mis. Een einde van het conflict lijkt voorlopig niet in zicht. De directie van het supermarktconcern heeft de bonden uitgenodigd om weer aan tafel te gaan, maar die weigeren te praten zolang AH het loonbod voor de 6000 medewerkers niet aanpast.