Na Dimon boycot ook Fink Saoedische conferentie

Jamie Dimon is een van de meest gezaghebbende bankiers op Wall Street. Bij de val van de zakenbanken tijdens de kredietcrisis nam hij een leidende rol in het herstel met meerdere grote overnames.

Dat Dimon en Fink niet verschijnen op het internationaal economisch forum in Riyad waar de kroonprins Mohammed Bin Salam gastheer is, geldt als duidelijk signaal vanuit de zakenbanken. Eerder haakten investeerder Richard Branson (Virgin), Uber en Google af voor het Davos of the Desert.

JPMorgan-topman Jamie Dimon haakt ook af voor topconferentie in Saoedie-Arabië. Ⓒ BLOOMBERG

Zakenbank JPMorgan is een van de grote begeleiders van zakendeals in de wereld.

Ook voormalig Eurocommissaris Neelie Kroes, actief als commissaris bij de Saoedische investeringsmaatschappij NEOM schortte haar werkzaamheden op, expliciet verwijzend naar de aanzwellende eis om duidelijkheid te geven over het lot van de verdwenen journalist Kashoggi.

Minister Hoekstra (Financiën) overweegt zijn komst namens Nederland nog.

Val aandelenmarkt

De BBC meldde zondag dat de Amerikaanse en Britse ministers Steve Mnuchin (Financiën) en Liam Fox (Handel) overwegen dat ook te doen.

De Westerse media CNN, Financial Times, New York Times, CNBC en Bloomberg meldden zich eveneens af.

De Saudische aandelenmarkt is zondag met 7% gekelderd door de onrust die in binnen- en buitenland is ontstaan over het verdwijnen van een Saoedische journalist in Turkije. De in de VS wonende Khashoggi, een fel criticus van de Saoedische machthebber kroonprins Mohammed bin Salam, verdween begin deze maand, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan.

Een van de grootste verliezers op de beurs was de petrochemiegigant Saudi Basic Industries waarvan de aandelen 7,9% in waarde daalden.

Tegenmaatregelen

De Amerikaanse president Trump zei zaterdag dat Saoedi-Arabië zwaar gestraft gaat worden als zou blijken dat Khashoggi in het consulaat is vermoord. Dat is de conclusie van de Turkse autoriteiten.

Een hoge Saoedische functionaris heeft volgens de nieuwszender al-Arabiyah in een anonieme reactie met economische tegenmaatregelen gedreigd: ,,De Saoedische economie is invloedrijk en elke actie tegen het koninkrijk zal een grotere reactie tot gevolg hebben.”

De zegsman beklemtoonde dat Saoedi-Arabië niet achter de verdwijning van Khashoggi zit. Dat verhaal is ,,onderdeel is van een georganiseerde campagne van valse aantijgingen''. Riyad heeft echter niet aangegeven wat er met de journalist gebeurd kan zijn.

