Val Sears tekent rampspoed warenhuizen

Het is niet het enige warenhuis dat het moeilijk heeft. Ook de Amerikaanse ketens J.C. Penney, Neiman Marcus en Bed Bath & Beyond stevenen af op zwaar weer, volgens berekeningen van kredietbeoordelaar S&P Global Ratings. Zijn analist Robert Schulz telt twintig andere crisisgevallen onder winkelwarenhuizen. „Het aantal faillissementen gaat dit jaar omhoog”, stelt hij.

Dichter bij huis ontsnapte het Duitse Karstadt ook al een keer of drie ternauwernood aan de dood, tot het Oostenrijkse Signa een reddende hand uitstak. Signa/Karstadt is nu bezig de Europese tak van Hudson’s Bay te kopen, met de zieltogende warenhuizen Galeria Kaufhof in Duitsland en de Nederlandse winkels van Hudson’s Bay.

Bestuurders zeggen geen commentaar te kunnen geven over de positie van de Nederlandse warenhuizen, omdat de koop in de afrondende fase zit.

Enkele overleven

De verliezen in de VS zijn een voorbode voor rampen in de ’stenen retail’ in Europa, stelt winkelexpert Hugo Machin van vermogensbeheerder Schroders (€510 miljard). Wereldwijd groeit de online markt met 25% per jaar. Europese winkelcentra moeten volgens hem rapper lessen trekken uit de Amerikaanse fouten.

Het groeiende ruimteoverschot haalt vooral winkelwarenhuizen financieel onderuit, nu meer klanten online kopen en de vierkante meters te weinig opleveren. De verdienmodellen waren ingesteld op oude oppervlakten, die nu deels leeg staan. „Slechts enkele van de belangrijkste winkelcentra kunnen hun positie de komende tien jaar behouden”, aldus Machin.

Onleesbaar aanbod

Consultant Hans Eysink Smeets, die wereldwijd retailbedrijven adviseert en getracht heeft Sears Canada te redden, vindt dat warenhuizen terug moeten in het aantal vierkante meters, omdat de consument is veranderd en de winkels door hun enorme omvang onleesbaar zijn geworden. „De massa wil niet meer winkelen in warenhuizen. Mensen zijn gewend aan winkelstraten en winkelcentra waar ze kunnen kiezen of ze een winkel in lopen of niet. Sears in Canada was met de enorme oppervlaktes een te onduidelijk concept”, zegt hij.

„Daar komt bij dat warenhuizen decennialang de idee uitstraalden alles in huis te hebben voor een lage prijs. Door internetverkopen, prijsvechters en specialistische winkels is dat niet meer zo. Mode maakt bijvoorbeeld een belangrijk deel uit van de inkomsten van de warenhuizen. Maar inmiddels wordt 25% van de kleding online gekocht.”

Bij Sears Canada halveerde Eysink Smeets het assortiment en richtte hij de winkel logischer in. Ondanks de halvering bleef de omzet gelijk. Een groot succes. „Het probleem is echter dat verhuurders niet genoegen nemen met minder huur, omdat ze de lege oppervlakken niet meer kwijt kunnen. Dat kon Sears niet opbrengen.”

’Overgevoelig’

Retailbedrijven zoals warenhuizen zijn ‘overgevoelig’ voor de verandering in het consumentengedrag, zegt April LaRusse, specialist bij InsightInvestment, onderdeel van vermogensbeheerder BNY Mellon ($1,8 biljoen) de ontwikkeling.

Beleggers trappen in deze sector ook nog eens vaak in dezelfde valkuilen, zegt ze. „Investeringen in online door deze bedrijven lijken wel positief, maar ze versterken vaak de oude systemen en verdienmodellen. Investeerders denken niet na over hoe de markt van morgen eruitziet en waar de verdiensten dan zitten. De volgende generaties klanten denken namelijk heel anders. Er zijn maar weinig bedrijven die dat op orde hebben”, overziet LaRusse.

In de lastige retailmarkt gaan veel bedrijven bovendien relatief stevige obligatieleningen aan tegen nog altijd lage rentes. Voor hun investeringen, uitbreidingen en vernieuwing, maar ook om hun aandeelhouders te plezieren. „Die schulden baren me echt zorgen in de retail, waar de groei soms te laag is om de coupon te kunnen blijven betalen”, zegt LaRusse.