BASF en Avantium bakkeleien over Synvina

Avantium en BASF praten momenteel over een oplossing voor het meningsverschil. Volgens BASF moet op 5 december aan de criteria zijn voldaan. Avantium meent dat toen afgelopen januari een verlenging van de overeenkomst met twee tot drie jaar werd getekend, de deadlines automatisch ook opschoven.

Synvina is in 2016 opgericht om op commerciële schaal de stof FDCA te maken volgens een door Avantium ontwikkelde techniek. FDCA kan vervolgens gebruikt worden om het plastic PEF te maken dat onder meer gebruikt kan worden voor voedselverpakking, textielvezels en in de auto-industrie.

Volledig zeggenschap

Als BASF zich terugtrekt uit het samenwerkingsverband, houdt Avantium volledige zeggenschap over Synvina.

BASF laat weten dat de gesprekken nog lopen en dat de uitkomst nog ,,open'' staat. Synvina gaat vooralsnog gewoon door.