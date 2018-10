TenneT zegt contract met Heijmans op

Begin vorig jaar werd bekend dat de definitieve gunning voor het project werd gegeven aan de combinatie Heijmans-Europoles. De Wintrack II-masten worden deels van beton gemaakt in plaats van staal, wat goedkoper is. De nieuwe masten komen op de geplande hoogspanningstracés Eemshaven-Vierverlaten en Borssele-Rilland. Heijmans had de verantwoordelijkheid voor de constructie van de funderingen en Europoles voor de masten.

Verder werd gemeld dat Europoles uitstel van betaling heeft aangevraagd in Duitsland vanwege financiële problemen, met het oog op een duurzame herstructurering van het bedrijf.

Schikking

Het contract had een waarde van 250 miljoen euro met een looptijd van vier jaar, zo liet een woordvoerster van Heijmans desgevraagd weten. Daarbij was Heijmans goed voor een belang van 60 procent in het samenwerkingsverband en kreeg Europoles de rest. De werkzaamheden zijn nu stilgelegd.

Volgens de woordvoerster worden nu de juridische en financiële consequenties van de opzegging in kaart gebracht. Ze wilde geen commentaar geven over een eventuele regeling met TenneT.

TenneT liet in een verklaring weten dat het consortium van Heijmans en Europoles niet aan de contractuele verplichtingen voldoet rond kwaliteit en gestelde datum van inbedrijfname. TenneT heeft nu aangeboden tot een minnelijke schikking te komen. Als hier niet op wordt ingegaan, dan ziet TenneT geen andere mogelijkheid om een ,,aanzienlijke'' schadeclaim in te dienen.