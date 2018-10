'Klein openingsverlies voor AEX'

Aan het rentefront liet de Franse centralebankpresident en ECB-bestuurder François Villeroy de Galhau weten dat de Europese Centrale Bank (ECB) tegen de zomer van 2019 meer duidelijkheid zal verschaffen over de timing voor de eerste renteverhoging sinds 2011. Nu al meer duidelijkheid geven zou volgens hem de flexibiliteit van de ECB in de komende maanden behoorlijk inperken.

Op het Damrak staat KPN in de schijnwerpers. Marktonderzoeker Telecompaper meldde dat KPN een nieuw strategisch plan aan het voorbereiden is. Banenreducties zijn daar vermoedelijk onderdeel van. Topman Maximo Ibarra, die eerder dit jaar aan het roer kwam te staan van het telecombedrijf, zou met een nieuw strategisch plan voor de periode tot en met 2021 of 2022 willen komen.

TenneT

Netbeheerder TenneT heeft het contract opgezegd met het consortium van Heijmans en het Duitse bedrijf Europoles, voor de bouw van nieuwe Wintrack II-hoogspanningsmasten. Volgens Heijmans is er een verschil van inzicht over het project.

Ook gaat de aandacht uit naar Air France-KLM. KLM-topman Pieter Elbers staat volgens de Franse krant La Tribune op het punt benoemd te worden tot tweede man van Air France-KLM. Elbers, die al in de directie zit van het moederbedrijf van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij, blijft bovendien verantwoordelijk voor allianties, ICT en onderhoud.

Probiodrug

Het biotechnologiebedrijf Probiodrug waarschuwde voor dieprode cijfers. Volgens het Duitse concern, dat een notering heeft in Amsterdam, zijn deze toe te schrijven aan gebudgetteerde exploitatieverliezen die voortkomen uit de dagelijkse bedrijfsvoering. Probiodrug werkt aan geneesmiddelen tegen de ziekte van Alzheimer.

In Frankfurt staat Ceconomy in de belangstelling. Pieter Haas, de Nederlandse topman van het moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn is dit weekend per direct opgestapt. De Duitse elektronicaverkoper kampt met tegenvallende resultaten. Nog geen week geleden kwam het bedrijf met een nieuwe winstwaarschuwing. In Brussel gaat de Luxemburgse internationale opslagverhuurder Shurgard Self Storage Europe maandag naar de beurs. De introductieprijs bedraagt 23 euro per aandeel.

De euro was 1,1548 dollar waard, tegen 1,1562 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 71,87 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs tot 81,19 dollar per vat.