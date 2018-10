ABN AMRO neemt last voor ingreep zakenbank

Amsterdam - ABN AMRO neemt in de cijfers over het derde kwartaal van dit jaar een last op van 27 miljoen euro, als gevolg van eerder aangekondigde ingrepen bij zijn zakenbank. Verder zorgde de verkoop van de Luxemburgse divisie voor vermogensbeheer en verzekeringsactiviteiten van ABN voor 12 miljoen euro aan opbrengsten.