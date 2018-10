Olie- en gasconcern Cepsa stelt beursgang uit

De beursgang voor Cepsa, dat in handen is van een staatsinvesteringsfonds uit Abu Dhabi, zou de grootste in de oliewereld zijn in meer dan een decennium. De Arabieren wilden zo'n 2 miljard euro ophalen door een belang van 25 procent naar de beurs te brengen in Madrid.

Cepsa heeft ruim 10.000 mensen in dienst en pompt olie omhoog in velden in Latijns-Amerika, Noord-Afrika, Zuidoost-Azië en Spanje. Het bedrijf is ook een grote Europese speler op het gebied van raffinage.