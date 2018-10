AEX begint week met herstel

De AEX sloot 0,4% hoger op 518,4 punten. De index staat dit jaar nog altijd op 5% verlies. De AMX daalde 0,9% naar 727,5 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters eindigden ook hoger. De Franse CAC-40 en de Duitse DAX pakten er 0,1% respectievelijk 0,7% bij.

Macro-econoom Joost van Leenders (Kempen) is er niet van overtuigd dat de beurzen in rustiger vaarwater terecht komen. „Dit hangt vooral af van politieke ontwikkelingen rond onder meer de handelsoorlog en Italië. Wel denk ik dat de recente stijging van de Amerikaanse obligatierentes inmiddels aardig is ingeprijsd.”

Vermogensbeheerder Stan Westerterp van JNVB maant beleggers eveneens tot enige voorzichtigheid. „Het sentiment is nog altijd negatief, door de oplopende rentes in de VS, de handelsoorlog tussen China en de VS en de zorgen over Italië. Daar is Saoedi-Arabië nu bovenop gekomen.”

Een herstel op de aandelenbeurzen zal volgens Westerterp vooral van het bedrijfscijferseizoen moeten komen. „De cijfers van de Amerikaanse banken waren vrijdag redelijk goed. Nu is het de vraag of de komende kwartaalcijfers en de prognoses van bedrijven bevestigen dat het economisch nog altijd goed gaat. Want uiteindelijk wordt de beurs gedreven door de fundamenten.”

Van Leenders deelt deze visie, waarbij hij benadrukt dat het om zowel de kwartaalcijfers als de prognoses gaat. „Ik ben benieuwd in hoeverre bedrijven vooruitzichten durven afgeven en hoe deze zijn.”

KPN stijgt

Bij de Nederlandse hoofdfondsen eindigde KPN aan kop met 3,3% winst. Het telecombedrijf profiteerde van een positief sectorrapport van de Britse bank Barclay.

Ahold Delhaize won 2,6%.

Zwaargewicht Shell klom 0,7%, geholpen door de lichte opmars van de olieprijzen vanwege speculaties over mogelijke sancties tegen Saoedi-Arabië.

ASML pakte er 0,5% bij, in aanloop naar de publicatie van de kwartaalcijfers op woensdag.

Biotechnologiebedrijf Galapagos eindigde met een min van 1,3% onderaan.

Midkapper Air France KLM leverde 3,3% in. Fintechbedrijf Adyen vervolgde de neergang van de voorgaande twee weken en zakte nog eens 3%.

Maritiem dienstverlener Boskalis wist zich met een plus van 1,4% enigszins te herpakken van de dreun van vorige week volgend op een negatief analistenrapport.

Smallcap Heijmans zakte 14%, doordat Tennet na onmin zijn contract voor de bouw van hoogspanningsmasten heeft opgezegd.

Avantium verloor op de lokale markt 19%, omdat het Duitse chemiebedrijf BASF overweegt zich terug te trekken uit het samenwerkingsverband voor de productie van bioplastic. In reactie hierop verlaagde KBC zijn advies naar verkopen.

Probiodrug leverde op de lokale markt 11,7% in na een winstwaarschuwing.

Wilt u weten hoe experts tegen de huidige beursontwikkelingen aankijken? En welke beleggingen zijn kansrijk achten? Meld u dan aan voor het online seminar donderdagavond.