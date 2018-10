KBC verlaagt advies Avantium

De marktvorsers van KBC vragen zich bovendien af of Avantium genoeg ingenieurs in huis heeft om een dergelijke fabriek zelfstandig te laten draaien. Door de voor Avantium onverwacht harde lijn van BASF is volgens de KBC-kenners de toekomst van de Synvina-joint venture uiterst onzeker.

Voor analisten van ING is het duidelijk dat BASF uit Synvina wil stappen. Waarschijnlijk is dat vanwege een strategische heroverweging van zijn deelnemingen, stellen ze, want de pilotfase van Syninva lag voor op schema.

Extra geld nodig

Avantium wil hoe dan ook door met de vercommercialisering van FDCA en het plastic PEF. Daarvoor is dan wel een nieuwe samenwerkingspartner, een andere vorm van extra geld of een minder ambitieus plan voor de fabriek nodig, menen de kenners van ING. Die eerste optie biedt de beste kansen, maar Avantium kan nog geen potentiële partners het hof maken voordat de breuk met BASF is afgerond.

ING houdt wel vast aan zijn buy-advies met een koersdoel van 12,90 euro. Het aandeel Avantium stond maandag rond 10.30 uur 18,7 procent lager op 3,90 euro.