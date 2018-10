Uurtje parkeren kost uiteindelijk ruim 700 euro

De vrouw zette haar auto op 3 januari een uurtje op een bedrijfsterrein in Amsterdam-Oost. Er was geen slagboom, maar er stond een bord dat er betaald parkeren was. De vrouw zegt het bord niet te hebben gezien.

Omdat er kentekenregistratie op het bedrijfsterrein was, kreeg de vrouw later haar bon voor het parkeergeld thuis: €4,20, vermeerderd met €50 aan administratiekosten. Ze weigerde te betalen. Daarop werd de boete vermeerderd met €300.

Ongelijk

De kantonrechter moest uitkomst bieden. Die geeft de vrouw ongelijk. Door het bedrijfsterrein op te rijden, is zij een overeenkomst aangegaan met het bedrijf. Het maakt niet uit dat ze bord niet zag. Als automobilist heb je de plicht om uit te zoeken of je ergens wel mag parkeren, en onder welke voorwaarden, aldus de rechter.

De vrouw moet ook nog de proceskosten betalen. In totaal is ze ruim €700 kwijt na een uurtje parkeren.