Bitcoin schiet boven $6900 per stuk

Bitcoin begon maandag boven $6600 per stuk, maakte een sprong met de 11% winst tot $6900 per munt, maar ging in de middag terug naar $6700.

Handelaren wijzen op een aantal redenen voor de waardevermindering van de munten die sinds september vooral voortdobberen.

China versterkte zijn belasting op buitenlandse tegoeden, waarop een aantal beleggers tijdelijk zou zijn overgestapt naar cryptomunten. De zorgen op de aandelenbeurzen deed beleggers al vaker in crypto’s vluchten.

Niet op slot

Een voormalige toezichthouder van de financiële markt in Hongkong meldde dat er - anders dan China wil - geen reden is voor autoriteiten om de cryptomuntenmarkt volledig op slot te zetten.

Mits de regelgeving strak is, kunnen bitcoins en andere munten verhandeld worden, aldus vertrekkend chairman Carlson Tong Ka-shing tegenover de South China Morning Post.

Trackers in de wacht

En in het Verenigd Koninkrijk meldde de toezichthouder dat het zeker nog twee jaar zal duren voordat het tot regulering van de cryptomunten kan komen.

De markt wacht vooral op de Amerikaanse toezichthouder. Op 5 november verstrijkt zijn deadline voor het eindoordeel over zeker negen aanvragen van aanbieders of ze indextrackers mogen plaatsen op bitcoin en andere cryptomunten.