'ASML verhoogt winstmarge'

Volgens een consensus van analistenschattingen opgesteld door persbureau Bloomberg komt de brutomarge uit op 47,5 procent, wat exact in het midden van de door ASML voorspelde bandbreedte zou zijn. In het tweede kwartaal bedroeg de marge ruim 43 procent. ASML had toen aangegeven dat die snel weer zou aantrekken. Het bedrijf zei veel vertrouwen in de toekomst te hebben nu de verkoop van vernieuwende EUV-machines beter op gang aan het komen is.

De omzet wordt gemiddeld geraamd op 2,75 miljard euro. ASML heeft zelf voor het derde kwartaal een verwachting uitgesproken voor een omzet tussen 2,7 miljard en 2,8 miljard euro.

Daling

De beurskoers van ASML en andere chipfondsen is de afgelopen tijd behoorlijk gedaald, vanwege zorgen over de negatieve economische gevolgen van de Chinees-Amerikaanse handelsoorlog en tegenvallende prestaties van Amerikaanse chipbedrijven als Nvidia en Applied Materials. Ook zijn er berichten geweest over Chinese spionagechips in computerapparatuur die voor onrust zorgden.

Goldman Sachs stelde in september in een sectorrapport nog dat de prijzen van chips volgend jaar naar verwachting mogelijk verder onder druk komen te staan, met een aanhoudend overschot bij het aanbod. De Amerikaanse bank denkt verder dat investeringen in chipmachines en andere randapparatuur zullen afnemen.

Vrijdag werd nog bekend dat Intel zijn belang in ASML heeft verkleind, van bijna 5 procent naar bijna 3 procent.