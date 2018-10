Vastned van minst-favorietenlijst bij ING

ING heeft de indruk dat de zogeheten Funds From Operations Multiple, een belangrijke graadmeter in de vastgoedwereld, momenteel meer in lijn is met die van andere bedrijven in de branche. De vastgoedportefeuille van Vastned bevat bovendien diverse panden waarmee het bedrijf zich in positieve zin onderscheidt van branchegenoten.

Maar er zijn nog steeds risico's: Vastned zou nog voor netto 60 miljoen tot 80 miljoen euro op de overnamemarkt aan de slag moeten om het voorziene dividend voor 2019 te dekken, stelt ING. De kenners bij de bank gaan er eigenlijk al vanuit dat Vastned zal afzien van een dividendverlaging aangezien het er naar uitziet dat de plannen van het kabinet om de dividendbelasting af te schaffen niet doorgaan.