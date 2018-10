DSM speelt met de nieuwe fabriek in op de groeiende vraag in India rond veevoer. India is een van de sterkst groeiende opkomende economieën ter wereld.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik