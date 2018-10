'Turbulent kwartaal deert TomTom niet'

Analisten rekenen in doorsnee op een bedrijfswinst van bijna 41 miljoen euro, tegen ruim 31 miljoen euro in dezelfde periode in 2017. De omzet komt naar verwachting uit op bijna 198 miljoen euro. Dat was vorig jaar een kleine 218 miljoen euro.

TomTom stond de afgelopen periode volop in de belangstelling toen auto-alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi een deal sloot met techbedrijf Google om diens software Android de basis voor de boordcomputer te maken. Die deal raakt vooral toekomstige order-instroom en niet de omzet, gaf het Nederlandse bedrijf echter direct aan. Geen enkele klant is goed voor meer dan een tiende van de omzet, voegde TomTom daar aan toe.

Google

Topman Harold Goddijn noemde de deal tussen Google en Renault-Nissan-Mitsubishi een 'wake-up call' voor de autosector. Volgens hem willen techreuzen als Google de controle in die sector in handen krijgen en nemen automakers veel risico door die controle op te geven.

In dezelfde periode sloot TomTom contracten met Daimler Trucks, BMW en Peugeot. Ook kijkt de onderneming naar de strategische opties voor zijn divisie Telematics. Het onderdeel dat zich onder meer bezighoudt met voertuigvolgsystemen was vorig jaar goed voor 18 procent van de totale omzet van TomTom en daarmee de kleinste divisie. Er is geen deadline gesteld voor een beslissing over een eventuele verkoop.