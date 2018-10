BAM krijgt opdracht in België

Opdrachtgever is de Waalse overheid. De Pont-barrage de Monsin is een stuw met een verkeersbrug over de Maas in Luik ter hoogte van Jupille-sur-Meuse. De bouwcombinatie is verantwoordelijk voor het vernieuwen van twee van de zes stalen stuwen. Deze hebben elk een lengte van 27 meter en wegen 110 ton per stuk. Ook worden de drie bijbehorende heftorens vernieuwd en de bewegingswerken gemoderniseerd.

De voorbereidingen, zoals de bouw van een tijdelijke werkbrug, zijn in volle gang. De feitelijke werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens de laagwaterperiode van april tot eind oktober 2019.