Duitsland legt weer Russisch jacht aan ketting

Die 66-jarige in Bakoe geboren zakenman staat op de sanctielijst van de Europese Unie. Achmedov is via verschillende bedrijven betrokken bij de olie- en gaswinning in Rusland. Ook is bekend dat hij goede contacten met het Kremlin heeft.

Bekijk ook: Financiële zeeslag met Russische megajachten

De miljardair kocht de Luna een aantal jaar geleden van oligarch Roman Abramovitsj. Het vaartuig beschikt naar verluidt onder meer over een mini-onderzeeboot, antiraketsysteem en twee landingsplaatsen voor helikopters. De Luna is ’s werelds twee na grootste expeditiejacht.

De Luna eerder dit jaar in een droogdok in Hamburg. Ⓒ ANP/HH

Bekijk ook: Miljardairs komen met hun wildste wensen bij Nederlandse jachtbouwers

De afgelopen tijd zijn verspreid over de wereld veel Russische superjachten aan de ketting gelegd. Diverse steenrijke Russen zijn door westerse landen op sanctielijsten gezet vanwege de Russische inval in Oekraïne. In Hamburg werd ongeveer een maand geleden al de Dilbar van kopertycoon Alisjer Oesmanov in beslag genomen.