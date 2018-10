Nieuwe topman bij Nivea-maker Beiersdorf

In juni werd bekend dat Heidenreich zijn positie wilde opgeven als een opvolger was gevonden. Hij staat sinds april 2012 aan het hoofd van het bedrijf uit Hamburg. De Loecker is plaatsvervangend topman bij Beiersdorf en verantwoordelijk voor strategie en ontwikkeling. Eerder dit jaar werd ook al een nieuwe financieel directeur aangesteld bij de onderneming.

