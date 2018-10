Blokkade brexit treft handel CO2-rechten

Die prijs is in de loop der jaren al fors teruggelopen, maar is recent in de handen van hedgefondsen weer tot leven gekomen.

Om de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief terug te dringen heeft de Europese Unie vanaf 2005 een emissie-handelsysteem opgezet en onderhouden.

De CO2-prijs voor uitstoot van broeikasgassen was in de begintijd met rond €30 hoog, sindsdien gaat die tegen tussen €3 en €9 van de hand.

Recent zorgde een toegenomen vraag vanuit beleggingsfondsen juist voor een prijsverhoging. Maandag zakte zo’n eenheid met 1,9% tot onder €20 op het bericht uit Londen en het uitblijven van een overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.

Miljardenwaarde

De Britten gaan bij een harde brexit over naar een systeem met een belastingheffing op uitstoot, de emissierechten verliezen hun waarde, zo blijkt uit een verklaring van de Britse overheid.

Daarmee komt 7% van de hele Europese uitstootrechten op de markt, tot honderd miljoen ton CO2. De rechten hebben een waarde van €2 miljard.

De Britse regering keert zich al langer tegen het het pakket met regels van de EU om de uitstoot door de industrie en consumenten te beperken. Londen vindt de invloed van Brussel te ver doordringen in de bestuurskamer van bedrijven.