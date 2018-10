Milieubewust? Liever pinnen dan contant

Betalingsverkeer zorgt niet voor veel CO2-uitstoot. In totaal is het verantwoordelijk voor 0,015% van de uitstoot in Nederland. Allemaal klein bier dus, maar er is wel een duidelijk verschil in welke manier van betalen je kiest.

Spaarlamp

Pinnen kost stroom vanwege de pinterminal, die vaak 24 uur per dag aanstaat. Daarom kost een betaling met de bankpas evenveel stroom als een spaarlamp van 8 watt die 1,5 uur brandt, aldus DNB. Daarnaast wordt stroom verbruikt in het datacenter dat de betalingen registreert.

Betalen met biljetten of muntjes is belastend voor het milieu omdat ze moeten worden vervaardigd en dit geld moet worden vervoerd. De milieubelasting van een contante betaling staat gelijk aan het 2 uur laten branden van eerdergenoemde lamp.