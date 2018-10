Recordwinst voor Bank of America

BofA profiteerde onder meer van de eerdere belastingverlagingen en de verbeterde economische omstandigheden. Ook de oplopende rentes deed de financiële prestaties van de Amerikaanse bank goed.

De nettowinst steeg op jaarbasis met 32 procent. Bij de consumentendivisie was sprake van een winst van 3,1 miljard dollar. Dat betekende een stijging met 49 procent op jaarbasis. Bij de divisie vermogensbeheer werd 1 miljard dollar winst gemaakt, hetgeen 31 procent meer is dan een jaar eerder. Ook bij de divisies Global Banking en Global Markets was sprake van een winstgroei.

De totale inkomsten stegen met 4 procent tot 22,8 miljard dollar. De algehele prestaties van BofA waren in doorsnee ook iets beter dan door kenners werd voorzien.