Hulpverlener ontslagen om geheime affaire met cliënt

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd vonnis van de rechtbank in de havenstad. Pameijer heeft de medewerker terecht op staande voet ontslagen, vindt de kantonrechter.

De vrouw ondersteunde sinds begin 2017 mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking in Rotterdam-Zuid. Bij één cliënt ging die ondersteuning wel heel ver: toen de medewerkster ziek thuis zat, speelde de man romantische WhatsApp-berichten door naar haar manager. De medewerker werd op non-actief gesteld en kreeg te verstaan dat ze de relatie direct moest beëindigen.

Dat deed de vrouw niet. Sterker, ze nam een nieuw telefoonnummer om de relatie onder de radar te laten voortbestaan. Medewerker en cliënt brachten verschillende nachten met elkaar door, en gebruikten samen drugs. In het dossier van de cliënt vulde de vrouw in dat hij het weekend „bij zijn vriendin” zou doorbrengen. In werkelijkheid was zij zelf die vriendin.

De rechtbank noemt het gedrag van de medewerker, ook al kampt die zelf ook met psychische klachten, ’ernstig verwijtbaar’. Ze wist dat ze geen relatie mocht hebben met de cliënt, maar had die toch, en deed er alles aan om de affaire voor haar werkgever verborgen te houden. Om die reden zit een herplaatsing bij een andere vestiging van Pameijer er niet in, aldus de rechter.

De medewerker heeft vanwege haar handelen ook geen recht op een vertrekpremie.