Zo duur wordt de verkeersboete volgend jaar

Boetes tot €100, zoals voor het doorsnijden van een militaire colonne of dubbel parkeren (nu €90), gaan volgend jaar met €5 omhoog naar €95.

Bellen

Boetes die dit jaar al meer dan €100 bedragen, zoals voor het al rijdende vasthouden van een mobiele telefoon of door rood rijden, gaan met €10 omhoog, in dit geval van €230 naar €240.

Bij elke boete komt er nog €9 aan administratiekosten bovenop. Dat is in 2019 evenveel als in 2018.

419 euro

De allerhoogste boete die je in Nederland kunt krijgen, krijg je als je 39 kilometer te hard rijdt op de autosnelweg: €419 exclusief administratiekosten. Wie hier 40 km of meer te hard rijdt, krijgt met het strafrecht te maken.

Autovisie maakte een overzicht van alle boetes.