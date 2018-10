Column: Scheurtjes in huizenbouwers-index

Alle seinen op groen

De Amerikaanse economie draait als een tierelier. Het consumentenvertrouwen is groot en de werkloosheid staat op het laagste peil sinds 1969. De gouverneur van de centrale bank Jerome Powell was verbazend stoutmoedig in zijn uitspraken over de stand van zaken van de economie. Zo liet hij bij de meest recente meeting van de Fed de woorden ’zeer gelukkig’ en ’opmerkelijk positief’ vallen. Hij is van mening dat de huidige goede tijden ’nog wel enige tijd’ kunnen voortduren. Waarom vertoont de Amerikaanse huizenmarkt te midden van al dit goede nieuws dan tekenen van verzwakking?

Deze vraag is essentieel aangezien voor de gemiddelde Amerikaan – net zoals voor de gemiddelde Nederlander overigens – zijn huis zijn voornaamste bezit is. Mede om die reden vormt de huizenmarkt de meest belangrijke indicator van de conditie van de economie. Wat wil nu het geval? De huizenverkopen in de Verenigde Staten dalen al maanden achter elkaar. Niet alleen de verkopen, ook de huizenprijzen zitten in diverse staten niet langer in de lift. Er worden bovendien minder nieuwe huizen gebouwd. Dat is iets om in de gaten te houden aangezien de bouwsector heel belangrijk is voor de Amerikaanse economie.

Huizenbouwers-index

Als we kijken naar de Case-Shiller index, de belangrijkste index voor de huizenprijzen, dan lijkt er vooralsnog weinig aan de hand. Maar, zoals iedere index is ook deze graadmeter niets meer of minder dan een gemiddelde. Onder de oppervlakte ervan vinden opmerkelijke bewegingen plaats. De Amerikaanse huizenmarkt blijkt behoorlijk gespleten. Waar de prijzen in een aantal steden stijgen, lopen ze in andere steden nogal achter. In de tien meest achtergebleven steden uit de index daalden de prijzen zelfs met 11 procent ten opzichte van de eerdergenoemde top. Het lijkt er sterk op dat de duurste steden stijgen omdat daar de banen zijn. In een heel groot deel van de Verenigde Staten is er van een stijging echter geen of nauwelijks sprake.

Het blijkt eens te meer dat de revenuen van het zeer ruime monetaire beleid maar bij een gering deel van de Amerikaanse bevolking zijn terechtgekomen. De lonen zijn over het algemeen maar mondjesmaat gestegen. De gestegen welvaart kwam vooral uit de groei van het vermogen en dan vooral uit de koerswinst op aandelen. Lang niet iedereen heeft een omvangrijke aandelenportefeuille. Zo zou vier decennia terug een daling van 20 procent van de huizenprijs omgerekend een inkomensverlies van 1 procent inhouden. Tegenwoordig zou een dergelijke prijsdaling een afname van 5 procent betekenen.

Bouwers in een bearmarket

Ondanks de sterk positief getinte berichtgeving lijkt de Amerikaanse huizenmarkt tien jaar na de crisis nog steeds niet zonder risico’s voor de economie. De serie renteverhogingen door de centrale bank blijft dan ook niet zonder gevolgen. Zo is de meest gangbare hypotheekrente, die met een dertigjarige looptijd, opgelopen naar boven 4,7 procent. Het maakt verhuizen of een nieuw huis kopen voor veel Amerikanen steeds moeilijker. Dat is terug te zien in de Huizenbouwers Index. De SPDR Homebuilders Index waarin de 36 grootste bouw gerelateerde bedrijven zijn opgenomen, bereikte afgelopen januari zijn hoogste stand ooit. Negen maanden verder staat de index ruim 20 procent lager.

Een gewaarschuwd mens…

Is het een teken aan de wand? Aandelen lopen immers een jaar vooruit op de reële economie. Ter illustratie; in 2007 bereikte deze index de toenmalige top, ruim een jaar voordat Lehman Brothers failliet ging. Een daling van de woningwaarde draagt niet bij aan het vertrouwen. Trump is gewaarschuwd bij de komende verkiezingen en met hem de (nog) feestvierende Amerikaanse aandelenbeleggers.

Martine Hafkamp is algemeen directeur bij Fintessa Vermogensbeheer.