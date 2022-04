Als zijn krant niet werd bezorgd, belde Van Thillo met de voormalige DPG-topman Christian van Thillo: ,,Mijn neef! Hij deed het goed bij DPG!” klonk het over het mediabedrijf waar onder meer De Morgen en de Volkskrant toe behoren. Joris van Thillo, die succesvol was als drukker, voegde eraan toe over zijn eigen broer: ,,Christians vader had er een rommeltje van gemaakt. Mijn neef heeft het weer op poten gezet.”

Hij vertelde over zijn jachtgebied van vele hectaren ,,het grootste in België”, over zijn goede gezondheid terwijl hij 86 is en over de motor, waarop hij door Monaco raast: het eldorado waar je vermogen geen geld kost.

Van Thillo was één van de Nederlandstaligen uit de buurt die naar de serre van het Fairmont Hotel kwamen voor de tennis-businessclub Grand Slam. ,,Opgericht door tennisfans , onder wie ex-spelers, om samen grote tennistoernooien sponsoren”, legde clubmanager Rob Spierings uit. Pr-mannen Jan Roeland en Patrick van Hal nodigden nu de leden uit op deze borrel. Tenniskampioen Paul Haarhuis was één van de leden die deze week vanwege het ATP toernooi toch al in Monaco zijn.

Tenniscrack Wesley Koolhof (l.), Rob Spierings (m.) en Paul Haarhuis.

,,Eerst woonden we in St. Tropez”, vertelde één van de genodigden. ,,Daar heb ik twee keer een pistool tegen mijn hoofd gehad. Dat is niet leuk meer. Nu zitten we hier. Zeer veilig. Prins Albert wil geen gedonder. Werkelijk overal zijn beveiligingscamera’s, ook in álle liften. Er hangen meer camera’s dan in heel Londen!” In Monte Carlo kan je gewoon met een fraai horloge over straat. Zoals Noelle van Balen, ondernemer in haarproducten, grapte tegen zakenman Julius Kousbroek: ,,Geld speelt geen Rolex!”

Martine Martel met v.l.n.r. Jan Harmsen, ex-bankier Wim Kool, Jan Hollenam en Julius Kousbroek.

Martine Martel-Van Doorne was een bekende van de prins vóór zijn huwelijk. Zij wist te vertellen dat hij Charlène al kende toen ze hem na het overlijden van zijn vader prins Rainier in 2005 een condoleance schreef die hem raakte. Van het één kwam het ander. Helaas, wat Martine betreft. Zij omschreef de combinatie met een term uit de filmwereld: ,,bad casting.”

Zakenman Jan Holleman vermaakte zich met oud-KLM gezagvoerder Jan Harmsen over Haagse ministers die voor hun post geen vakkennis hoeven hebben: ,,Sigrid Kaag op Financiën en Kajsa Ollongren op Defensie! Nederland is het land van de onbegrensde mogelijkheden!”

Parrick van Hal, Jan Roeland, vastgoedman Erik Vandefonteyne en bootracer Arthur Mostert.

Onderen zouden zeggen dat dit juist Monaco is, met zijn zeer vriendelijke fiscale klimaat. Waar de 37.000 inwoners woekeren met de ruimte in het piepkleine landje. Bij vergelijking zijn de vastgoedprijzen in Amsterdam een lachertje. ,,Gemiddeld is het hier €53.000 per m2. in het topsegment €110.000”, zei een geslaagde vastgoedman. ,,Ik heb nu een huis van zes niveau’s voor €220 miljoen.”

Loek Hendrickx met Barbara Holleman.

Menigeen heeft er iets voor om geen belasting te betalen: ,,Maar wij zitten in Mougins, vlakbij in Frankrijk”, zei voormalig foto-album ondernemer Loek Hendrickx. ,,Bij ons zitten mensen die in deze streek wonen vanwege het lekkere weer en de heerlijke sfeer.” Al heeft het prijzige Monaco dat ook ...