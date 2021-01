Premium Financieel

Werkgevers: ’Kabinet, koop aandeel in noodlijdende bedrijven’

Ondernemers in de horeca, detailhandel en evenementenbranche zitten diep in de problemen. Alleen een nóg ruimhartiger steunpakket kan soelaas bieden, stellen werkgeversvoorzitter Jacco Vonhof en Ingrid Thijssen. Desnoods moet het kabinet overwegen om een aandeel te nemen in de talloze noodlijdende w...