AEX op verlies, Unibail en Arcelor drukken sentiment

De hoofdindex noteert 0,3% verlies bij 731,9 punten. De AEX steeg afgelopen week, bij recordhoogtes voor de S&P500 en Nasdaq, met 1,9% tot 733,14 punten. Het record staat bij 734,89 punten. De Midkap daalt 0,4% tot 1047,5 punten.

Azië handelt vandaag verdeeld: de Nikkei verliest 0,01%, Shanghai koerst licht negatief, maar de Hangseng-index staat 1,4% hoger. De Chinese industrie wordt gedrukt door grondstoffen- en onderdelentekorten.

Beurzen in New York gaan volgens de futurers om 15.30 met lichte winst van start.

De prijs van Brent-olie staat met 0,1% verlies net boven $76 per vat. Donderdag komt het oliekartel OPEC met zijn partners zoals Rusland bijeen om over de markt en de productiecijfers voor augustus te praten. Er liggen oude productiebeperkingen op tafel, terwijl de vraag naar brandstof stijgt.

’s Werelds grootste oliemaatschappijen zullen hun vrije kasstroom door die hoge olieprijs zien stijgen tot een record van $348 miljard dit jaar, volgens schattingen van marktonderzoeker Rystad Energy, tegen het record van $311 miljard uit 2008.

De euro daalt 0,1% tot $1,1927, goud (+0,2%) en zilver +0,4%) winnen terrein. Bitcon wint 4,2%, het Verenigd Koninkrijk legde handelsplatform Binance, werkend zonder vergunning, aan banden.

De rentevergoeding voor een 10-jarige Amerikaanse staatsobligatie noteert boven 1,5%. ,,Dat hebben we sinds begin juni niet gezien”, aldus ING-specialist Robert Carnell.

Banencijfer cruciaal

Het aantal coronabesmettingen staat op 180 miljoen volgens het Johns Hopkins Institute, de toename in het Verenigd Koninkrijk en reisbeperkingen in Europa drukken het sentiment.

Het Amerikaanse banenrapport van komende vrijdag van juni is voor veel beleggers het hoogtepunt van de week, met ongeveer 700.000 verwachte banen. Dat is meer dan de 559.000 stuks in mei, maar lager dan de voorspellingen van enkele maanden geleden, die uitgingen van een miljoen banen.

Deze week staan verder de definitieve inkoopmanagerscijfers op de agenda. Beleggers kijken ook naar de Europese index van consumentenprijzen, als barometer van inflatie en prijsstabiliteit, die ook de Europese Centrale Bank wordt gebruikt. De consensus is 1,9% toename op jaarbasis.

Woorden van ECB-voorzitter Lagarde en collega’s kunnen zwaar wegen. Zij zal dinsdag mogelijk verder vooruitblikken op de economie en de rente, tijdens het Brussels Economic Forum, en donderdag als voorzitter van de ECON-commissievoor economische en monetaire zaken. ECB-bestuurder Panetta spreekt maandag op een bijeenkomst van centrale banken over hoe het herstel wordt gestimuleerd.

’NN biedt op MetLife-onderdeel’

Bij de hoofdfondsen gaat winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met 2,3% terug. Staalmaker ArcelorMittal zakt 1%, chiptoeleverancier Besi verliest 0,8%.

Dataleveranciers Relx en Wolters Kluwer houden het droog met rond 0,7% koerswinst.

Verzekeraar NN Group wint 0,6%. Het heeft een bod gedaan op ’een deel van de activiteiten van MetLife’ in Europa. Dat heeft de Nederlandse verzekeraar zondagavond bekend gemaakt. Over welke delen gaat, of de hoogte van het bod, deed NN nog geen mededelingen.

Betalingenverwerker Adyen wint bij €2007 een fractie op het koopadvies van Kepler Chevreux, met een koersdoel van €2400. Kepler Cheuvreux ziet bij Adyen een unieke positie in de betaalmarkt, die een betere technologie dan zijn rivalen biedt.

Bij de middelgrote fondsen gaat ABN Amro 1,5% achteruit. Koffiebrander JDPeet’s, leidt de Midkap op 1,5% koerswinst. Het voormalige CSM, dat nu als Corbion onder meer in melkzuurderivaten en lactiden handelt, gaat 0,7% hoger.

