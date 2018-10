Column: Stap over naar defensieve aandelen

Deze laatstgenoemde aandelen hebben vaak vooral geprofiteerd van het ruime monetair beleid en beschikbaarheid van goedkope leningen in de afgelopen periode. Maar nu de monetaire verruiming wordt teruggedraaid en de liquiditeit afneemt, blijven er veel minder aandelen over die hun groei zullen doorzetten en de huidige bullmarkt in stand kunnen houden.

Beleggers die focussen op defensieve en anticyclische aandelen zullen op de lange termijn een hoger rendement behalen dan degenen die zich tijdens een opgaande markt richten op de hardste stijgers.

Uit ons onderzoek naar de prestaties van de S&P500 over de afgelopen 40 jaar blijkt dat als beleggers in deze index de 10 slechtste dagen uit deze periode hadden gemist, hun rendement 160% hoger was geweest. Aan de andere kant zou het rendement van beleggers die de 10 beste dagen misten maar 52% lager liggen. Er valt op de lange termijn dus veel meer rendement te ‘winnen’ tijdens een periode van dalende koersen dan in een stijgende markt.

Dit kan het beste gedaan worden door te beleggen in bedrijven met gezonde balansen en stabiele kasstromen, resulterend in dividenduitkeringen. Dit kan een belegger helpen in tijden van hoge volatiliteit en dalende koersen toch zijn rendement op peil te houden.

In hun zoektocht naar lange termijn-rendement zijn veel beleggers echter geneigd tijdens een opgaande markt te veel te focussen op de hardst stijgende aandelen. In 2017 en begin 2018 negeerden ze daardoor negatieve factoren zoals hoge en onhoudbare schuldniveaus, het einde van monetaire verruiming, stijgende rentes en de invloed van de handelsoorlog. De focus op momentum is een van de verklaringen waarom koersen bleven stijgen ondanks toenemende factoren die wijzen op het einde van de marktcyclus.

Nick Clay, portfoliomanager bij Newton IM