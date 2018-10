Column: Afwenteling WW-lasten overheid op bedrijfsleven?

Deze inspanningen en lasten drukken uiteraard bij de kleinere (semi)overheidsinstellingen zwaar op hun begroting en beschikbare menskracht. Het is dan ook een uitkomst als er re-integratiebedrijven hun diensten aanbieden om de door reorganisaties of andere redenen boventallig geworden medewerkers te begeleiden naar werk. Nog mooier is het als zo’n bedrijf aanbiedt de boventallig geworden medewerker in dienst te nemen en op die manier in het arbeidsproces te houden. Maar in sommige gevallen lijkt dit iets te mooi te zijn. De Monitor doet momenteel onderzoek naar de werkwijze van een op het eerste gezicht wellicht niet geheel correct werkend re-integratiebedrijf. Dit bedrijf met ca. 70 medewerkers zou boventallig geworden medewerkers van (semi)overheidsinstellingen benaderen om ze een tijdelijk dienstverband met mooie vooruitzichten aan te bieden. Hiervoor verlangen zij van de ex-werkgever (de instelling) een forse som geld (ca. een jaarsalaris). Die vindt dat geen probleem, want zij zijn nu van een wellicht meerjarige WW-uitkeringslast verlost en hoeven verder ook geen re-integratie inspanningen te plegen. De werknemer is tevreden, want die behoudt werk en dus inkomen en het re-integratiebedrijf geeft aan blij te zijn met een ervaren nieuwe medewerker en een forse som geld van de ex-werkgever. Voor iedereen een win-win situatie lijkt het dus.

Maar op basis van ca. 30 klachten die De Monitor heeft ontvangen, krijg je de indruk dat deze mensen vervolgens volgens het overnemende re-integratiebedrijf niet goed zouden functioneren en worden ontslagen. Omdat dit re-integratiebedrijf geen eigenrisicodrager voor de WW is en een sectorafhankelijke WW-premie betaalt, wordt de re-integratiebegeleiding door het UWV opgepakt, wordt uit de algemene kassen de WW uitkering betaald en betaalt het re-integratiebedrijf ongewijzigd de standaard WW-premie. ‘Wat maakt dat uit?’, zal de eerste reactie wellicht zijn. ‘Of nu een gemeente uit de publieke gelden een uitkering betaalt en de re-integratiebegeleiding verzorgt of dat het UWV dit doet. Het is allebei de overheid’.

Dat klopt, maar het is de bedoeling dat de eigenrisicodrager zijn eigen uitkeringslasten betaalt en niet afwentelt op de niet-overheidsbedrijven. Immers daarvan stijgt de benodigde WW-premie nu door WW-lasten die niet door deze groep zijn veroorzaakt.

En nu blijkt dus dat het wellicht (ik zeg ‘wellicht’, omdat het onderzoek nog niet is afgerond en pas nadat conclusies zijn getrokken een oordeel kan worden gegeven) mogelijk is om als (semi-)overheidsinstelling de uitkerings- en re-integratieplicht te ontlopen, als overnemend (re-integratie)bedrijf van de overheidsinstelling een forse vergoeding te krijgen en vervolgens ongestraft na afloop van het tijdelijk dienstverband de werknemer te ontslaan. Deze werknemer komt dan alsnog in de WW, maar mist de begeleiding van zijn oude werkgever en de uitkering wordt door de niet-overheid bedrijven bekostigd. Het (re-integratie)bedrijf als tussenliggende partij voelt geen pijn, omdat voor de WW een sectorafhankelijke premiedifferentiatie geldt.

En hier zit hem dus wat mij betreft het probleem en het verschil met bijvoorbeeld de WIA en de Ziektewet. Daar geldt voor grote bedrijven een bedrijfsafhankelijke gedifferentieerde premie of beter gezegd het principe ‘de vervuiler betaalt’. Bij die regelingen geldt dat een dergelijke afwenteling van het private eigenrisicodragen op het publieke bestel niet mogelijk is, omdat deze afwenteling door het UWV in haar rol van controlerende partij als benadelingshandeling van de publieke kassen kan worden gezien. Het UWV kan dan alsnog de uitkeringslast toewijzen aan de werkgever waar de betreffende werknemer ziek is geworden. Waarom wordt een dergelijk stelsel niet ook voor de WW ingevoerd?

Voor commerciële bedrijven zijn bedrijfseconomische reden vaak de reden voor ontslag en dan is een boete in de vorm van een extra hoge gedifferentieerde WW-premie geen goede oplossing. Dan gaat het bedrijf immers wellicht alsnog failliet. Maar voor WW-eigenrisicodragers als overheidsinstellingen, die niet failliet kunnen gaan, is naar mijn mening controle door UWV (nl. of er voldoende zorgvuldig is onderzocht of de overnemende partij voldoende zekerheid van structurele terugkeer in het arbeidsproces kan bieden) een goede aanpassing van het stelsel. Al is het maar een toevoeging dat bij een mislukte re-integratiepoging, doordat bijvoorbeeld het overnemende re-integratiebedrijf de eerder boventallig geworden medewerker al snel weer ontslaat, de oorspronkelijke (semi)overheidsinstelling weer verantwoordelijk kan worden gesteld voor de re-integratie en uitkeringslast. Ik denk dat er dan zorgvuldiger met dergelijke constructies zal worden omgesprongen, deze beter vooraf beoordeeld worden, waardoor het kaf van het koren wordt gescheiden.

Anders gezegd: laat het UWV bij overheidsinstellingen de boventallig verklaarde medewerkers langer volgen en kijken naar de aanvraag van de WW al is die pas langere tijd na de boventalligheid. Beoordeel dan wie welke inspanningen voor re-integratie heeft gedaan en als dat achteraf onvoldoende of verdacht zijn, dan is de oude werkgever, in dit geval de eigenrisicodrager, de partij die alsnog verantwoordelijk moet blijven.

Uiteraard begrijp ik ook dat dit opnieuw verantwoordelijk stellen veel praktische problemen zal opleveren, maar er zou toch op zijn minst naar een meer met de WGA en Ziektewet overeenstemmende wijze gekeken kunnen worden? Al is het maar om de sectorafhankelijke WW-premies van ondernemingen niet onnodig te laten stijgen.

Hendrik Jan van Pelt is divisiedirecteur bij Advance