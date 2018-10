Zure Apple geeft Nasdaq rode kleur

De leidende Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.250 punten. De brede S&P 500 daalde 0,6 procent tot 2751 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,9procent tot 7430 punten.

De in de VS wonende journalist Kashoggi verdween begin deze maand, nadat hij het Saudische consulaat in Istanbul was binnengegaan. President Donald Trump zei Saudi-Arabië zwaar te straffen als zou blijken dat Khashoggi in het consulaat is vermoord.

Technologiebedrijven

Verschillende bestuurders van Amerikaanse bedrijven zegden inmiddels al wel hun deelname aan een investeerdersconferentie in Saudi-Arabië later deze maand af. Onder hen de bestuursvoorzitter van JPMorgan Chase Jamie Dimon en Ford-preses Bill Ford. BlackRock-baas Larry Fink en en zijn collega-investeerder Stephen Schwarzman van branchegenoot Blackstone zouden hun aanwezigheid heroverwegen.

Vooral technologiebedrijven moesten het ontgelden. Apple raakte 2,1% kwijt na een zorgelijk rapport van Goldman Sachs over de mindere gang van zaken bij consumenten in China.

Bank of America

Bank of America (BofA) wist het afgelopen kwartaal een recordwinst in de boeken te zetten, maar zakte 1,9 procent vanwege de achterblijvende groei van de leningen.

Verder wordt gereageerd op tegenvallende data over de winkelverkopen, iets beter dan voorziene cijfers over de industriële bedrijvigheid in de belangrijke regio New York en nieuwe cijfers over de bedrijfsvoorraden. Ook worden Trumps opmerkingen over mogelijk meer Amerikaanse heffingen op Chinese goederen verwerkt.

Bij de overige bedrijven heeft de geplaagde winkelketen Sears inmiddels faillissementsbescherming aangevraagd. Dit biedt onder meer de mogelijkheid grondig in de schuldenlast in te grijpen, zonder verplichte sluiting van het bedrijf. De afgelopen periode is veel van de beurswaarde van Sears al verdampt. Sears zakte maandag weer ruim 23 procent.

Euro

De defensiebedrijven Harris en L3 schoten tot bijna 12 procent omhoog na bevestiging dat ze werken aan een samensmelting. Het fusiebedrijf krijgt een gezamenlijke waarde van zo'n 15 miljard dollar.

De euro was 1,1579 dollar waard, tegen 1,1589 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 71,33 dollar. Brentolie daalde eveneens een fractie in prijs tot 80,40 dollar per vat.