Yellen laakt kritiek Trump op Fed

Volgens Yellen is het niet gewenst dat een president zich zo uitdrukkelijk bemoeit met het uitgestippelde beleid van de Fed, zo meldt The Financial Times.

Trump heeft in de voorbije weken herhaaldelijk uitgehaald naar de Fed die in zijn ogen te hard op de rem trapt met drie rentestappen dit jaar.

Yellen benadrukte verder dat een president uiteraard zijn visie mag geven op het beleid, maar dat dit niet verstandig is vanwege de onafhankelijke positie van de Fed