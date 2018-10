Heijmans laat markt opnieuw schrikken

Juristen buigen zich momenteel over de afwikkeling van het contract. „De schop voor de hoogspanningsmasten was net in Zeeland in de grond gegaan”, zo meldt een woordvoerder van het bouwconcern uit Rosmalen aan De Telegraaf.

De timing van het nieuwe probleemproject kon niet slechter, want de rust leek net bij Heijmans hersteld. Het bouwbedrijf scheerde twee jaar geleden langs de afgrond nadat het in de problemen kwam met een aantal infraprojecten. De banken dwongen het bouwbedrijf tot een verkoop van buitenlandse activiteiten om de verliezen van ruim €100 miljoen te absorberen.

De koers van het aandeel Heijmans daalde maandag hard, toen Tennet met summiere details over het geschil naar buiten kwam. „Het gaat om de kwaliteit en de datum waarop het project klaar moet zijn”, zegt een woordvoerder van Tennet in een reactie. Uiteindelijk eindigde het aandeel met een verlies van 14%.

De partner van Heijmans in dit project, het Duitse Europoles, is in financiële problemen geraakt, zo meldde de aannemer gisteren. „Wij denken dat het annuleren van dit project is een gebeurtenis geweest, die heeft geleid tot insolventie van Europoles”, zegt analist Philip Nghoto van ABN Amro.

Maar insiders melden dat de problemen niet alleen bij deze partner liggen, maar ook bij Heijmans, dat voor 60% in het project zit. Het is niet de eerste keer dat Heijmans funderingen voor dit soort hoogspanningsmasten aanlegt, aldus de woordvoerder. Het bedrijf gaat niet in op de vraag of ze voldoende mankracht had om het project af te ronden.

Wintrack was vorig jaar één van de grotere projecten die de Brabantse bouwer voor de infradivisie had binnengehaald, zo meldde de aannemer begin dit jaar. De totale omzetwaarde voor Heijmans bedraagt €120 miljoen. Dit is 13% van de totale orderportefeuille voor weg- en waterbouw per 30 juni.

Analisten willen nog weinig kwijt, evenals de betrokken bedrijven, waardoor het vooralsnog gissen blijft naar de totale schade. Tennet koerst af op een minnelijke schikking, maar als dat niet lukt, dan wordt er een schadeclaim neergelegd. „Dat is een realistisch scenario”, zegt Ngotho.

Omdat de projectpartijen uit elkaar gaan, moet er een nieuwe aanbesteding georganiseerd worden, aldus Tennet. Dat betekent vertraging, dus op zijn minst omzetverlies voor Tennet en extra kosten. Analisten durven zich nog niet aan openlijke schattingen voor de schikking te wagen, maar de kans is klein dat Heijmans hier met een paar miljoen mee wegkomt.

Heijmans, dat beterschap beloofde aan de aandeelhouders, had tot en met juni een nettowinst van €8 miljoen. De resultaten zouden in de tweede helft van het jaar moeten aantrekken, maar dat wordt nu doorkruist door Wintrack. Over twee weken komt Heijmans met een kwartaalbericht. Analist Tijs Hollestelle van ING: „Beursgenoteerde bouwers en probleemprojecten, ze hebben een moeizame relatie.”