Met nieuwe pindasauzen markt op

Max van den Heuvel wil zijn bedrijf laten uitgroeien tot groothandel in gezonde en verantwoord geproduceerde voeding. Ⓒ FOTO David van Haren

De zelfgemaakte pindasaus van Max van den Heuvel viel zo goed in de smaak bij vrienden en familie dat ze vroegen of hij er geen bedrijf in kon beginnen. De 22-jarige student nam de uitdaging aan. Een jaar later is de saus verkrijgbaar in diverse winkels in Brabant en Limburg en lonkt de horeca.