NEC-sponsor EnergieFlex in zwaar weer

EnergieFlex verkoopt energiecontracten en zoekt daarbij naar eigen zeggen naar de schoonste energie voor de laagste prijs. Het bedrijf wekt zelf geen elektriciteit op, maar is een wederverkoper van energie.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) laat weten de vergunning van Energieflex in te trekken, maar zegt dat klanten van het bedrijf niet hoeven te vrezen. Zij blijven dankzij een speciale regeling gas en stroom ontvangen en hoeven daar zelf niets voor te doen. De komende dagen wordt gekeken naar een nieuwe energieleverancier die de klanten kan overnemen. In de tussentijd kunnen zij zelf tijdelijk niet overstappen. Dat kan wel zodra hun contract is overgedragen.

Het bedrijf kwam in het verleden meerdere keren in aanvaring met de ACM. De toezichthouder constateerde vorig jaar dat de administratie en interne controle bij EnergieFlex niet op orde waren. In 2015 tikte de waakhond het bedrijf op de vingers wegens onjuiste voorlichting aan klanten.

,,Het nieuws sloeg bij ons in als een bom. We zijn compleet verrast, want we hadden samen een uniek en ambitieus plan ontwikkeld voor de club en de stad Nijmegen'', zegt Wilco van Schaik, algemeen directeur van NEC. ,,We gaan nu in gesprek met de bewindvoerder over de toekomst en de kansen voor EnergieFlex en het hoofdsponsorschap van NEC.''