Johnson: huidige brexit-pad is verraad aan Britse volk

Volgens Johnson heeft een brexit weinig om het lijf als het Verenigd Koninkrijk bij zijn vertrek uit de Europese Unie niet zelf mag bepalen welke tarieven worden gehanteerd en het zelfstandig afsluiten van handelsakkoorden niet mogelijk is.

Johsnon benadrukte verder dat het verraad aan het Britse volk is als de regering van premier May op de huidige brexit-weg doorgaat.

May heeft begin vorige maand nog een schot voor de boeg gegeven in de brexit-onderhandelingen met de regeringsleiders uit Europese Unie die komende woensdag bijeen komen in Brussel.