Topman Adecco Nederland plots weg

„Pruis en Adecco hebben in goed overleg besloten dat het tijd is om het stokje over te dragen aan een nieuwe leider”, bevestigt een zegsvrouw. Het is de bedoeling dat De Boer tijdelijk ceo is, tot er een definitieve opvolger wordt aangesteld. Die moet „de volgende fase van de groei van Adecco Nederland inzetten”. Pruis zat sinds 2007 bij het uitzendbedrijf, maar is er uiteindelijk nog geen drie jaar de hoogste baas geweest.

Bedrijfseconoom De Boer, in een vorig leven werkzaam bij KPN en Getronics, krijgt intussen negen maanden na zijn eerste werkdag al een loodzware dubbelfunctie.

Adecco publiceert geen losse cijfers over Nederland, maar alles wijst erop dat het hoofdkantoor wel tevreden is met het Nederlandse filiaal. Ons land is onder meer een proeftuin voor Adecco’s nieuwe strategie, ’GrowTogether’. De uitzender snijdt daarbij in zijn kantorennetwerk: er komen minder, maar wel grotere vestigingen. Die pilot is „een groot succes”, schrijft het bedrijf in zijn verslag over 2017.

Tegelijkertijd versnelt de groei van Adecco Nederland. In 2016, het jaar van Pruis’ aantreden, had Adecco Nederland nog last van prijsdruk, maar dat leed is geleden. Het hoofdkantoor in Zaltbommel noteerde in het eerste halfjaar een groei van meer dan 5%, harder dan Adecco als geheel. De goede cijfers maken Pruis’ vertrek des te opvallender. Enig minpuntje is een continu dalende winstmarge. De Boer heeft als cfo de taak om die marge op te krikken.

Adecco is naar omzet de grootste uitzender ter wereld, en de nummer vier van Nederland, met €629 miljoen omzet in 2017. Beleggers schrokken onlangs nog wel van een omzetwaarschuwing. Dat was het startschot voor een rit omlaag die nog niet voorbij is. Sinds medio september verloor Adecco aan de beurs van Zürich liefst 15% aan waarde.