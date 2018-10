’Impresariaat WME schrapt deal met Saoedi's’

De deal, waarbij de Saudi's een belang van 5 tot 10 procent in het bedrijf zouden krijgen, wordt geschrapt na het verdwijnen van de in de Verenigde Staten wonende Saudische journalist Jamal Khashoggi. Endevor, zoals het bedrijf ook wel genoemd wordt, zou onder interne druk staan om zich te distantiëren van Saudi-Arabië.

De spanningen tussen de VS en Saudi-Arabië lopen steeds meer op. Eerder op de dag meldde topman Jamie Dimon van de Amerikaanse bank JPMorgan Chase al dat hij later deze maand niet naar een investeerdersconferentie in het land gaat. Ook Ford-president Bill Ford heeft afgezegd voor het Future Investment Initiative. Topman Larry Fink van investeerder BlackRock en zijn collega Stephen Schwarzman van branchegenoot Blackstone zouden hun tripje naar Saudi-Arabië ook heroverwegen.

Beide bedrijven gaven geen reden voor de beslissing, maar de afgelopen dagen zegden al meer bedrijven af voor de conferentie. Aanleiding daarvoor is de verdwijning van Khashoggi uit het Saudische consulaat in Istanbul. De Turkse autoriteiten vermoeden dat Saudi-Arabië Khashoggi heeft omgebracht en in stukken gesneden, Saudi-Arabië ontkent.

De Westerse media CNN, Financial Times, New York Times, CNBC en Bloomberg meldden zich onder meer af. Ook Uber-topman Dara Khosrowshahi en Viacom-topman Bob Bakish kondigden al aan niet te gaan, terwijl ondernemer Richard Branson al zijn zakelijke banden met de Saudische regering heeft doorgesneden.