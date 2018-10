Olie is terug als wapen voor Saoedi’s

President Donald Trump (R) and kroonprins Mohammad bin Salman al-Saud Ⓒ AFP

Olie is terug als politiek wapen. Saoedi-Arabië schermt met het opdrijven van de olieprijzen als landen besluiten sancties in te stellen vanwege de verdwijning van journalist Jamal Khashoggi. Staatsmedia in Riyad dreigen zelfs met een olieprijs van $400 per vat (159 liter).