Groen licht Just Eat Takeaway voor overname Grubhub

Met de overname, die volledig in aandelen wordt afgehandeld, is zo'n $7,3 miljard gemoeid. Aandeelhouders van het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl stemden ook in met de aanstelling van Grubhub-topman Matthew Maloney als bestuurslid van het fusiebedrijf. Ze waren het echter niet eens met bepaalde salarisvoorstellen voor Maloney.

Takeaway-oprichter Jitse Groen is met de overname hard op weg om de last men standing te worden in de online-bezorgwereld van pizza's en ander avondeten.

Begin juni klonken de eerste geluiden dat Groen zijn Amerikaanse rivaal Grubhub een aanbod had gedaan om via een aandelenruil te fuseren. De aandeelhouders van Just Eat Takeaway gaven woensdag het groende licht voor de overname.

Groen haalt daarmee opnieuw een huzarenstukje uit, na eerdere overnames van Delivery Hero's Duitse dochter in 2018 en de fusie van zijn Takeaway met Just Eat rond de jaarwisseling. Vooral die laatste deal was knap omdat een superieur ogend cashbod van het Zuid-Afrikaanse Prosus verslagen werd.