Microsoft-oprichter Paul Allen overleden

Allen richtte in 1975 samen met Bill Gates de techgigant Microsoft op. Acht jaar later moest hij het bedrijf verlaten omdat hij werd getroffen door de ziekte van Hodgkin. Daar genas hij van, maar in 2009 werd hij getroffen door non-hodgkinlynfoom, een vorm van lymfklierkanker. Hij was jaren aan de betere hand, maar de ziekte kwam onlangs weer terug en bleek dit keer fataal.

Vulcan Inc, de investeringsmaatschappij van Allen, maakte in de nacht van maandag op dinsdag ’met diepe droevenis’ het overlijden van de Microsoft-oprichter bekend. Dat avontuur met Gates maakte van Allen overigens een gefortuneerd man, Forbes schat zijn vermogen op ongeveer $20 miljard.